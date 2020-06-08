Екатеринбург, , 20:38 — REGNUM Избиение пресс-секретаря городской думы Екатеринбурга Дмитрия Егоркина — отголоски лихих 90-х, заявил секретарь свердловского отделения «Единой России» Виктор Шептий.

Как сообщили в пресс-службе отделения, Шептий пожелал пострадавшему крепкого здоровья и раскритиковал такие «меры воздействия».

«Безусловно, подобные случаи недопустимы, и правоохранительные органы должны раскрыть истинную картину произошедшего и выявить исполнителей и заказчиков данного происшествия», — заявил руководитель.

Как сообщалоИА REGNUM, нападение на Егоркина произошло возле его дома утром 8 июня 2020 года. Полиция проводит проверку инцидента.

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