Триполи, 8 июня 2020, 20:07 — REGNUM Россия готовит планы по созданию на территории Ливии двух военных баз, сообщает 8 июня агентство Bloomberg со ссылкой на главу МВД правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Башага.
По утверждению агентства, речь идет о портовом городе Сирт и авиабазе аль-Джуфра в 600 км к юго-востоку от Триполи.
«Мы должны помешать планам России создать базы в Сирте и Джуфре», — цитирует агентство слова Фатхи Башага.
Каким образом глава МВД ПНС раскрыл «планы Кремля», не сообщается.
Как сообщало ИА REGNUM, в Ливии продолжается гражданская война, основными противоборствующими сторонами которой являются парламент Ливии, поддержанный Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара, и правительство национального согласия (ПНС).
ПНС пользуется поддержкой Турции и ряда стран Европы. Силы Хафтара поддерживаются арабскими странами, включая Египет, а также, в некоторых вопросах, Россией.
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