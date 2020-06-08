Донецк, 8 июня 2020, 19:55 — REGNUM Обстрелам из миномётов калибром 82 мм со стороны ВСУ подверглись вечером 8 июня посёлок Спартак и село Куликово в ДНР, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.
Обстрел Спартака был начат в 17:58 мск: по посёлку было выпущено шесть мин калибром 82 мм. Атака велась со стороны Авдеевки.
В 18:58 мск было обстреляно село Куликово (Новоазовский район, ДНР) со стороны села Гнутово. Также выпущено шесть мин калибром 82 мм.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее 8 июня военные ДНР подавили пулемётный расчёт украинских формирований, обстреливавший посёлок Старомихайловка (ДНР).
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