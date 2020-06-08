8 июня 2020 | Время чтения 4 мин

Предстоящая поездка в Москву для молдавского лидера наверняка будет не из легких — но при этом одной из самых важных. Наличие или отсутствие личной встречи президентов Молдавии и России в рамках предстоящего июньского визита ожидаемо будет расцениваться как сигнал о восприятии Москвой молдавского лидера в качестве актуального партнера.

Сергей Чебан, , 19:52 — REGNUM Эксперт RTA Сергей Чебан прокомментировал запланированный на 24 июня визит президента Молдавии Игоря Додона в Москву. Визит пройдет на фоне политического кризиса в Молдавии и нового витка блокады Приднестровья, организованной Кишиневом.

Игорь Додон Иван Шилов © ИА REGNUM

24 июня молдавский президент Игорь Додон по приглашению своего российского коллеги отправится с визитом в Москву, где примет участие в параде Победы. Кроме того, по Красной площади пройдет парадный расчет министерства обороны Республики Молдова.

Для молдавского лидера предстоящая поездка определенно будет далеко не рядовой. Предыдущий визит Игоря Додона в Россию, как известно, состоялся в марте этого года, но был прерван, по официальной версии, — из-за коронавирусной эпидемии в Молдавии. Однако, по некоторым данным, молдавского президента так и не приняли в просторных кремлевских кабинетах, чтобы не «благословлять» коалицию социалистов и демократов — которая тем не менее через неделю все равно была официально оформлена.

По словам Игоря Додона, в ходе предстоящего визита он планирует обсудить с российской стороной сразу несколько важных тем. В первую очередь речь пойдет о возобновлении переговоров по отмененному Конституционным судом РМ кредиту в 200 млн евро. Правда, президент не скрывает того факта, что в Москве есть серьезные сомнения по поводу целесообразности возвращения к этому вопросу. Отдельной темой также станет пролонгирование льготного режима на беспошлинный экспорт молдавской продукции на российский рынок, который ежегодно продлевается с 1 июля. В условиях надвигающегося кризиса и осенне-зимней засухи сохранение экспортного доступа в Россию приобретает особую значимость для молдавских сельхозпроизводителей.

Между тем в Кремле с осторожностью восприняли планы молдавского президента организовать полноценный рабочий визит, невзирая на то, что приглашение в Москву первоначально имело преимущественно торжественный повод. По словам пресс-секретаря российского лидера, пока согласованных контактов между президентами России и Молдавии нет, но при необходимости они могут появиться. В переводе с политического языка это означает, что в графике встреч Владимира Путина общение с молдавским визави пока отсутствует — однако в случае появления вопросов, которые нуждаются во внимании высшего руководства России, двусторонняя встреча вполне возможна.

Владимир Путин и Игорь Додон на пленарном заседании международного форума «Транзитный потенциал Евразийского континента». 1 октября 2019 года, Ереван Kremlin.ru

До визита остаётся две недели, и за это время Игорю Додону очень важно укомплектовать повестку и заинтересовать российскую сторону. Нет сомнений в том, что публично обнародованные молдавским президентом вопросы социально-экономического свойства могут быть вполне рассмотрены и на уровне Дмитрия Козака. В то же время интерес со стороны Кремля (и как следствие, организацию встречи на высшем уровне) могут вызвать, прежде всего, внутриполитическая и общерегиональная ситуация вокруг Молдавии. По мнению экспертов, на текущем этапе главе государства важно сконцентрироваться на следующих важных задачах, которые могут обеспечить должный прием в Москве.

Удержать правительство Иона Кику на плаву как минимум до поездки в Россию, иначе есть серьезные риски, что оппозиция при западной поддержке постарается удивить президента неприятными сюрпризами перед выездом. К слову, подготовка к визиту Игоря Додона со стороны оппозиции уже началась: на минувшей неделе молдавской публике продемонстрировали очередную порцию видеоматериала со встреч Додона с Владом Плахотнюком. Едва ли совпадением было то, что на этот раз «слитое» в сеть видео содержало фрагменты разговора именно о контактах президента с российскими партнерами. Не стоит исключать, что в течение ближайших недель могут появиться более полные «пикантные» подробности тех встреч, которые способны осложнить диалог главы государства с российским руководством в ходе предстоящего визита в Москву. Продемонстрировать контроль над молдавской политической системой и не допустить усиления прозападной оппозиции, чтобы сохранить поддержку России. В случае ослабления молдавского лидера и отстранения партии социалистов от власти Москва может вернуться к идее политической перезагрузки и согласиться с необходимостью проведения досрочных парламентских выборов в текущем году. Следует напомнить, что именно на этом сценарии настаивал Дмитрий Козак летом минувшего года после формирования коалиции ПСРМ и ACUM, видимо, понимая, к чему может в итоге привести сохранение персонального состава нынешнего молдавского парламента. Стабилизировать ситуацию в приднестровском урегулировании. Как известно, в период пандемии переговорный процесс с левобережной администрацией серьезно забуксовал, превратившись в бесконечную череду перепалок и взаимных упреков. При этом в Москву, как ни крути, нужно ехать хоть с какими-то результатами, демонстрирующими прогресс или, по крайней мере, смягчение положения в диалоге между берегами Днестра. Либо же серьезно менять линию переговоров и ответственных за них молдавских чиновников.

Игорь Додон. 7 сентября 2019 года, Москва, Кремль Kremlin.ru

Как бы ни сложились в течение ближайших недель различные обстоятельства, предстоящая поездка в Москву для молдавского лидера наверняка будет не из легких — но при этом одной из самых важных. Как известно, уже не раз в сложные для Игоря Додона периоды на выручку приходила дипломатия «сигналов Кремля». Для молдавского политического бомонда, экспертного сообщества и самих избирателей, казалось бы, простое рукопожатие с Владимиром Путиным всегда имело большое символическое значение, выходящее далеко за рамки протокола. Таким образом, наличие или отсутствие личной встречи президентов Молдавии и России в рамках предстоящего июньского визита ожидаемо будет расцениваться как сигнал о восприятии Москвой молдавского лидера в качестве актуального партнера.

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