Москва, , 00:03 — REGNUM Сегодня, 9 июня, Госдума в первом чтении обсудит правительственный законопроект, направленный на совершенствование порядка определения кадастровой стоимости недвижимости, сообщает ИА REGNUM. Принятие и реализация норм не повлекут автоматического пересчета ранее определенной кадастровой стоимости.

Предложенные в законопроекте меры направлены на формирование действенных механизмов исправления накопленных ошибок в ранее утвержденных результатах кадастровой оценки, доступных для широкого круга правообладателей, а также на совершенствование отдельных положений закона «О государственной кадастровой оценке», направленное на недопущение определения необоснованной кадастровой стоимости в будущих государственных кадастровых оценках.

Надзор

Прежде всего, устанавливается режим непрерывного надзора за проведением государственной кадастровой оценки Росреестром, направленного в том числе на снижение негативного эффекта от нарушений и ошибок, допускаемых при проведении государственной кадастровой оценки. В частности, предлагается постоянное наблюдение не только по формальным признакам соответствия требованиям действующего законодательства, но и на предмет соответствия методическим указаниям о государственной кадастровой оценке.

Ответственность

Одновременно предполагается определить персональную ответственность руководителей государственных бюджетных учреждений субъектов РФ, осуществляющих определение кадастровой стоимости, за качество принимаемых решений по заявлениям заинтересованных лиц об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, и об установлении кадастровой стоимости объектов недвижимости в размере их рыночной стоимости. Предусмотрено расторжение трудового договора по инициативе работодателя в месячный срок, если в течение календарного года судом неоднократно были удовлетворены требования об оспаривании решений бюджетного учреждения об отказе в исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, либо об отказе в установлении кадастровой стоимости объекта недвижимости в размере его рыночной стоимости.

Публичность и внесудебность

Предполагается исключение возможности внесения изменений в результаты оценки без публичного рассмотрения таких изменений.

Устанавливается правило о ретроспективном применении кадастровой стоимости, которая была установлена на основании решения суда или комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости, на весь период со дня внесения в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) первоначальной кадастровой стоимости в случае ее уменьшения.

Законопроектом предусмотрено изменение механизма внесудебного установления кадастровой стоимости в размере рыночной стоимости — переход от формального рассмотрения соответствующих заявлений в комиссиях по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости к их содержательному рассмотрению в государственных бюджетных учреждениях субъектов РФ, осуществляющих определение кадастровой стоимости.

Ошибки

Устанавливается, что методологическая ошибка в определении кадастровой стоимости рассматривается в пользу правообладателя объекта недвижимости. Этот принцип заключается в том, что если исправление ошибки в определении кадастровой стоимости влечет ее уменьшение, то такое уменьшение также имеет ретроспективное применение на весь период со дня внесения в Единый государственный реестр недвижимости первоначальной кадастровой стоимости. В свою очередь, если исправление ошибки приводит к увеличению кадастровой стоимости, то такая новая стоимость применяется с года, следующего за годом ее исправления.