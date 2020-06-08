Москва, 8 июня 2020, 19:36 — REGNUM Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с президентом Арабской Республики Египет Абдельфаттахом Сиси, сообщает 8 июня пресс-служба Кремля.
Уточняется, что переговоры состоялись по инициативе египетской стороны и касались развития ситуации в Ливии.
Абдельфаттах Сиси рассказал Владимиру Путину о своих переговорах с главой Палаты депутатов Ливии и командующим Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром. Президент России дал позитивную оценку усилиям Египта по урегулированию ситуации в Ливии.
«Подтвержден обоюдный настрой на продолжение координации в целях обеспечения скорейшего прекращения боевых действий и запуска межливийских переговоров под эгидой ООН», — указано в сообщении пресс-службы.
Кроме того, обсуждались актуальные вопросы российско-египетского стратегического партнерства, в том числе взаимодействие в сфере ядерной энергетики и промышленности.
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