Кишинёв, , 19:30 — REGNUM Спустя год после свержения в Молдавии режима олигарха Владимира Плахотнюка страна стала свободнее, но «все еще находится во власти коррумпированной группировки — на этот раз во главе с Игорем Додоном». Об этом заявила 8 июня лидер правой оппозиции Молдавии, экс-премьер Майя Санду у обращении по случаю годовщины отстранения от власти Плахотнюка, передает ИА REGNUM.

По словам Санду, отстранение от власти Плахотнюка стало возможно благодаря единению народа, а также благодаря тому, что удалось «вырвать социалистов и Додона из рук Плахотнюка», убедив их проголосовать за свержение диктатора, которому они служили.

Теперь, по ее словам, надо сделать следующий шаг и изгнать из власти Додона, «который из-за своей жадности и некомпетентности не позволяет стране развиваться, а людям — хорошо жить», — добавила экс-премьер.

Напомним, после отстранения от власти Плахотнюка в июне 2019 года Санду возглавила правительство. В ноябре того же года, однако, социалисты Игоря Додона вместе с соратниками Плахотнюка из Демпартии отправили правительство Санду в отставку и создали коалицию с Демпартией.

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