Москва, , 00:01 — REGNUM Сегодня, 9 июня, Госдума во втором чтении обсудит законопроект об упрощенном порядке приема в гражданство РФ, а также об обязательной дактилоскопической регистрации кандидатов, сообщает ИА REGNUM.

В России вводится обязательная дактилоскопическая регистрация желающих получить гражданство — такие поправки профильный комитет рекомендовал Госдуме принять при обсуждении во втором чтении.

Поправками в закон «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации» предлагается прописать, что обязательной государственной дактилоскопической регистрации подлежат «иностранные граждане и лица без гражданства, приобретающие гражданство Российской Федерации, в отношении которых обязательная государственная дактилоскопическая регистрация не проводилась».

В первом чтении Госдума приняла поправки, которые позволят принимать решения о приобретении гражданства РФ по заявлениям законных представителей в отношении детей, достигших совершеннолетия вперёд рассмотрение их заявлений. Сейчас с учетом сроков рассмотрения заявления на дату принятия территориальным органам МВД России решение ребёнок может достигнуть возраста 18 лет и утратить основания для приема его в гражданство РФ.