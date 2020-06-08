Тирасполь, , 19:16 — REGNUM Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию России будет организовано и в Приднестровской Молдавской Республике. Как сообщил президент Приднестровья Вадим Красносельский, в республике откроются два избирательных участка, передает ИА REGNUM.

Предлагается разместить их в Тирасполе — на площадке военного городка ОГРВ (Объединенная группа российских войск в Приднестровье) и перед Домом офицеров Российской армии. Участки будут работать на открытом воздухе и с соблюдением всех необходимых мер по обеспечению безопасности его участников.

Ранее посол Молдавии в России Олег Васнецов направил в адрес президента ПМР Вадима Красносельского официальное письмо с просьбой оказать содействие в организации и проведении голосования.

Голосование по поправкам к Конституции РФ на территории Приднестровья пройдёт 1 июля 2020 года — в тот же день, что и в России.