Луганск, , 19:15 — REGNUM Режим прекращения огня в ЛНР был 340 раз нарушен ВСУ в течение мая, сообщили 8 июня в пресс-службе Народной милиции республики.

За прошлый месяц в результате атак ВСУ в ЛНР было повреждено 105 домостроений. Погибли в результате украинской агрессии двое мирных жителей республики. 22 мирных жителя, в том числе шестеро детей, получили ранения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, житель города Славяносербска (Украина) 8 июня подорвался на установленной ВСУ мине.

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