Луганск, , 19:07 — REGNUM Украинские каратели усилили маскировку своей военной техники, пытаясь скрыть её присутствие в запрещенных зонах от наблюдателей ОБСЕ, сообщил 8 июня журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

К таким мерам украинские силовики прибегают и-за участившихся случаев фиксации наблюдателями Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ военной техники, размещенной в нарушение Минских соглашений.

«В связи с участившимися случаями фиксации наблюдателями Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ вооружения ВСУ в зоне ответственности оперативно-тактической группировки «Север», командование 24-й и 30-й бригад активизировало проведение мероприятий по маскировке запрещенной (Минскими соглашениями) техники, размещенной в непосредственной близости от жилых домов, с целью предотвращения ее идентификации сотрудниками ОБСЕ», — сказал Яков Осадчий.

В частности, разведкой оборонного ведомства ЛНР было вскрыто размещение 120-мм миномета во дворе жилого дома в населенном пункте Крымское, а в хозяйственных постройках у частного домовладения в населенном пункте Трехизбенка обнаружены две боевые бронемашины.

При этом командующему украинской группировки «Север» генералу Петру Ромигайло местные жители неоднократно посылали жалобы с требованием убрать из населенных пунктов военную технику, уничтожающую поля и автомобильные дороги.

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