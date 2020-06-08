Гусь-Хрустальный, Владимирская область, , 19:05 — REGNUM Во Владимирской области в правоохранительные органы направлены материалы проверки по факту нецелевого расходования денежных средств в городе Гусь-Хрустальный. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В 2019 году с родителей воспитанников детских садов Гусь-Хрустального собрали деньги на установку новых окон. Согласно заключенным договорам, окна должны были установить в 11 детских садах. Однако 23 окна ПВХ стоимостью более 600 тысяч рублей установили в здании управления образования и муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений образования».

Таким же способом два муниципальных учреждения получили дорогостоящую компьютерную технику. На это ушло около 400 тысяч рублей. Общий ущерб составил более одного миллиона рублей.

Правоохранительные органы решат вопрос о возбуждении уголовного дела по стать е «Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это совершено из иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций».

Также в ходе прокурорской проверки было установлено, что муниципальные учреждения располагаются в здании, являющимся памятником градостроительства и архитектуры регионального значения XIX века. Чтобы провести там ремонт, нужно было разрешение уполномоченного органа по охране объектов культурного наследия, которого у чиновников не было. По данному факту были внесены представления, информацию направили в УФАС, решается вопрос о возбуждении административных дел.