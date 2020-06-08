Бристоль, Великобритания, 8 июня 2020, 19:04 — REGNUM Мэр британского Бристоля Марвин Рис поддержал действия протестующих, которые снесли и утопили в бристольском заливе статую работорговца Эдварда Колстона, 8 июня сообщает агентство Reuters.
Отметим, британское правительство отнеслось негативно к самовольному сносу памятника в Бристоле. Премьер-министр Борис Джонсон отметил в заявлении, что для таких «чувствительных вопросов» существуют «демократические процедуры».
Читайте также: Борис Джонсон осудил снос памятника работорговцу в Бристоле