Бристоль, Великобритания, , 19:04 — REGNUM Мэр британского Бристоля Марвин Рис поддержал действия протестующих, которые снесли и утопили в бристольском заливе статую работорговца Эдварда Колстона, 8 июня сообщает агентство Reuters.

«Я бы никогда не смог притворяться, что статуя работорговца в центре Бристоля… кого-то, кто вполне мог бы владеть одним из моих предков, не была личным оскорблением для меня» , — сообщил Рис, предки которого жили на Ямайке.

Отметим, британское правительство отнеслось негативно к самовольному сносу памятника в Бристоле. Премьер-министр Борис Джонсон отметил в заявлении, что для таких «чувствительных вопросов» существуют «демократические процедуры».

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