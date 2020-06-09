Хельсинки, , 08:23 — REGNUM 7 июня представители политической партии Финляндский центр единогласно выбрали нового главу министерства финансов страны. Ведомство возглавит Матти Ванханен. Об этом 8 июня сообщило финское издание Svenska Yle.

Матти Ванханену 64 года, в период с 24 июня 2003 по 20 июня 2010 политик находился в должности премьер-министра Финляндии. На этот пост он был назначен после кризиса в партии Центристов, когда в 2003 году с поста премьера была смещена Аннели Яэттенмяки.

Спустя 9 лет, в июне 2019 года Ванханен возглавил Эдускунту, парламент Финляндии. Однако теперь его однопартийцы назначают его на очередную ответственную должность и предлагают министерский портфель в качестве нового главы финского министерства финансов.

Журналисты Svenska Yle сообщают, что пост спикера парламента Ванханен намерен покинуть. Ожидается, что кресло председателя Эдускунты достанется одному из парламентариев уже вечером 8 июня. Таким образом, Финляндию ожидает и смена председателя парламента.