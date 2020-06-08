Москва, , 19:03 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о создании в стране единого федерального регистра, который будет содержать сведения о все гражданах. Документ опубликован сегодня, 8 июня, на официальном интернет-портале правовой информации.

В этот реестр войдет вся информация о гражданах России, а также об иностранных гражданах и лицах без гражданства, проживающих в России. В частности, реестр будет содержать фамилию, имя, отчество, дату и место рождения и смерти, пол, реквизиты записи акта гражданского состояния о рождении и смерти, СНИЛС и ИНН. В реестр будет также описано семейное положение и родственные связи.

Смысл такого реестра в том, чтобы усовершенствовать предоставление государственных и муниципальных услуг, а также защитить законные права и интересы граждан. Реестр также упростит статистический учета населения.