Петрозаводск, , 18:56 — REGNUM Президент России Владимир Путин во время видеосвязи с главой Карелии Артуром Парфенчиковым 8 июня обратил его внимание на снижение численности населения, проблемы моногородов, необходимость увеличения газификации и пообещал оказать помощь в рассмотрении проблем, о которых сообщает в федеральный центр губернатор региона, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Есть вещи, на которые нельзя не обращать внимания. Это сокращение численности постоянного населения. А причина понятна — это и доходы населения, и уровень безработицы — он, кстати, выше, чем в среднем по стране, это и другие проблемы, в частности, большая доля аварийного жилья. Понятно, что своими силами республика с этим не справится, но всё-таки обращаю на это ваше внимание. Ну и, конечно, моногорода. Не забывайте, пожалуйста, про их проблемы. И сами, на региональном уровне этим занимайтесь постоянно, и с правительством надо работать тоже на постоянной основе», — поручил президент.

Владимир Путин также поручил главе Карелии максимально поднимать, в сотрудничестве с федеральными структурами, уровень газификации региона. Именно в этом — один из ключей к решению проблемы оттока населения, считает президент.

«Работайте и с правительством, с министерством энергетики, с Газпромом, синхронизируйте с ними свои планы, с тем, чтобы не было так, что Газпром привел туда трубу, а до потребителя «последняя миля» не обеспечена. Надо этим заняться основательно, тогда удастся уменьшить, а может и повернуть вспять эту тенденцию с сокращением постоянного населения <…> Нужно этим заниматься на системной основе», — поручил президент.

Путин отметил и положительные тенденции в экономике Карелии, например, рост строительной отрасли, промышленности, валового регионального продукта, профицитное исполнение регионального бюджета, что говорит о высокой финансовой дисциплине.

«Все ваши письменные обращения (в администрацию президента и правительство) будут рассмотрены», — пообещал Владимир Путин главе Карелии.

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