Флоренция, Италия, , 18:54 — REGNUM Партия Маттео Ренци «Живая Италия» может покинуть правящую коалицию, сделав таким образом неизбежным ее распад, следует из заявлений лидера партии, сделанных в понедельник, 8 июня.

Голоса представителей небольшой партии Ренци позволяет коалиции либералов и популистов сохранять большинство в обеих палатах парламента, в случае его выхода из коалиции это большинство будет утрачено.

В понедельник Ренци (в очередной раз) заявил, что «больше не чувствует это правительство своим» из-за того, что его инициативы постоянно отвергаются коллегами, и что он сейчас «находится на перепутье», решая вопрос о том, должна ли партия продолжать работать в этой коалиции.

Наблюдатели отмечают, что Ренци, владелец «золотой акции» коалиции, активно пользуется этой своей ролью, требуя уступок для своей партии — ведь и популисты, и либералы прекрасно знают, что без Ренци в обозримом будущем во власть они не вернутся.

После общенациональных выборов в марте 2018 года была сформирована коалиция «Лиги» и популистов. Партия Маттео Сальвини покинула эту коалицию в августе 2019 года, однако президент страны Серджо Маттарелла не стал назначать новые выборы, а разрешил либералам, популистам и Ренци сформировать другое большинство.

Новые очередные выборы должны пройти в марте 2023 года. По данным социологов, если бы выборы проводились в настоящее время, победу на них одержала бы коалиция правых партий во главе с «Лигой».

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