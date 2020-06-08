Варшава, , 18:53 — REGNUM Правительство Польши не ведёт переговоры с США по вопросам размещения ядерного оружия на своей территории, заявил 8 июня глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох в эфире Польского телевидения.

«Вопросы дислокации ядерного оружия не являются в настоящее время предметом наших переговоров», — сказал Солох.

Он отметил, что Варшава по прежнему поддерживает программу НАТО в сфере ядерного сдерживания и добавил, что США для альянса остаются основным гарантом защиты от ядерного удара.

Кроме того, глава Бюро национальной безопасности Польши подчеркнул, что Россия заявляет о праве первой применить ядерное оружие.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая посол США в Польше Джорджетт Мосбахер заявила, что если США сократят свой ядерный арсенал в Германии, то его можно будет перевести на территорию Польши.

Читайте ранее в этом сюжете: НАТО нужны договора с РФ по контролю над вооружениями – Столтенберг