Тбилиси, , 18:30 — REGNUM Оппозиция еще раз призывает правительство Грузии к выполнению всех пунктов соглашения от 8 марта, заключенного в резиденции посла США при посредничестве и содействии иностранных дипломатов.

Специальное заявление оппозиция распространила 8 июня, а подписали его объединившиеся вокруг «Национального движения» 14 партий, в их числе — «Европейская Грузия», «Гирчи» и «Новая Грузия», отмежевавшиеся в разные годы от ЕНД, а также соратники из Национал-демократической партии, Лейбористской партии, «Европейских демократов». Подписи под документом поставили бывшие соратники «Грузинской мечты» из партии «Свободные демократы» и партия Нино Бурджанадзе.

Главное требование, которое авторы заявления предъявляют правящей партии, — это освобождение остающегося в заключении соучредителя телеканала «Мтавари архи» Георгия Руруа.

«В рамках политического соглашения, достигнутого 8 марта при участии дипломатических миссий США и Евросоюза, правительство Грузии обязалось реагировать на действия, которые могут быть восприняты как несоответствующая политизация судебных и избирательных процессов. Мы хотим еще раз призвать правительство к выполнению обязательств по соглашению от 8 марта, что позволит стране подготовиться к парламентским выборам 2020 года в менее поляризованной политической среде и упрочит нашу демократическую систему», — говорится в заявлении.

Одновременно его авторы настаивают на принятии поправок в Конституцию, которые также предусмотрены соглашением от 8 марта, но подчеркивают, что в случае невыполнения требования об освобождении Руруа парламентская оппозиция законопроект не поддержит.

Ранее оппозиция требовала также освобождения одного из лидеров «Европейской Грузии» Гиги Угулава и лидера партии «Победившая Грузия» Ираклия Окруашвили. Так как оба уже отбывали вынесенный судом срок наказания, они были помилованы актом президента. Руруа был задержан в ноябре прошлого года по обвинению в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия.

Оппозицию особенно беспокоит «развязанная властями кампания с целью дискредитации Георгия Руруа», которую, как считают авторы заявления, правительство проводит через управляемые им СМИ. Интернет-издания и телекомпании посвящают статьи и сюжеты прошлому Руруа, который был активным членом военизированной группировки «Мхедриони», свирепствовавшей в стране в начале 90-х годов прошлого века.

Как сообщало ИА REGNUM, парламентские выборы в Грузии должны состояться нынешней осенью. А до этого парламенту предстоит принять поправки в Конституцию, на основании которых эти выборы будут проведены по новой системе. Поправки будут действительны только для выборов 2020 года, а выборы 2024 года должны пройти по полностью пропорциональной системе.