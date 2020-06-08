Москва, , 18:29 — REGNUM Договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Монголией правительство РФ внесло в Госдуму на ратификацию, передает корреспондент ИА REGNUM 8 июня.

Договором предусматривается, что стороны рассматривают друг друга как дружественные, равноправные и суверенные государства и будут взаимодействовать на основе взаимного доверия, исторически традиционных добрососедских отношений, всеобъемлющего стратегического партнерства и всестороннего взаимовыгодного сотрудничества.

В рамках всеобъемлющего стратегического партнерства страны будут развивать на стабильной и долговременной основе равноправное и взаимовыгодное сотрудничество в области политики, обороны, безопасности, экономики, торговли, финансов и инвестиций, инфраструктуры, транспорта и коммуникаций, энергетики, информационных технологий, гуманитарных отношений, культуры, искусства, образования, науки и техники, экологии, здравоохранения, санитарно-эпидемиологического благополучия, а также в других областях, представляющих взаимный интерес.

Договор подписан в Улан-Баторе 3 сентября 2019 года.

В сопроводительных документах отмечается, что ратификация документа не потребует дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета.