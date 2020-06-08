Вашингтон, , 18:22 — REGNUM Одна из лидеров демократической партии США Нэнси Пелоси представила законопроект о «всеобъемлющей» реформе полиции страны на фоне массовых беспорядков и акций протеста после резонансного убийства афроамериканца Джорджа Флойда полицейскими при задержании.

Об этом Пелоси заявила 8 июня на пресс-конференции.

«Жестокость полиции — это отражение застарелой системы расовой несправедливости в Америке. Справедливость можно восстановить только полными, всеобъемлющими мерами, и это мы сегодня и сделаем», — сказала Пелоси.

По ее словам, предлагаемый демократами законопроект направлен на «трансформацию путем структурных изменений», контроль над полицией, а также на повышение уровня ответственность за злоупотребления.

Как сообщало ИА REGNUM, уже сотни городов США охвачены погромами и беспорядками, начавшимися после убийства полицейскими чернокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда.

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