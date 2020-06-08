Брюссель, , 18:15 — REGNUM Работа над планом действий на случай второй волны коронавируса ведётся в НАТО, сообщил 8 июня генсек альянса Йенс Столтенберг в своей публичной речи «Укрепление НАТО — это все более конкурентный мир».

Он отметил, что страны альянса должны быть обеспечены защитными средствами. Особенно если придёт вторая волна коронавируса. Поэтому альянс разрабатывает соответствующий план действий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Столтенберг 8 июня принял участие в видеоконференции, посвящённой десятилетней стратегии развития НАТО. В стратегические вопросы попали в том числе проблемы взаимодействия с Россией и с Китаем.

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