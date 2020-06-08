Вильнюс, , 18:08 — REGNUM Министерство обороны Литвы сегодня, прокомментировало агентству литовскому новостному BNS планы США о сокращении военного контингента в Германии. The Wall Street Journal ранее сообщило, что президент США Дональд Трамп указал Пентагону сократить военный контингент, размещенный в Германии на постоянной основе.

«США самостоятельно принимают решения о численности и передвижении своих военных в Евроре. Передвижение военных в Европе происходит постоянно, поэтому у Литвы нет оснований полагать, что анонсированное сокращения численности военного контингента в Германии будет означать ослабление обязательства США перед безопасностью Европы (…) Мы также надеемся, что не все переводимые из Германии военные уйдут из Европы. Никаких двусторонних консультаций по этим вопросам с представителями Пентагона не было», — говорится в комментарии, полученном агентством.

«Мы особенно ценим военное сотрудничество с США, совместные учения, совместное участие в операциях и миссиях, дружбу с Национальной гвардией Пенсильвании. С октября 2019 года в Литве был дислоцирован батальон США с военной техникой, вооружением, который отбыл 29 мая, дав высокую оценку имеющейся инфраструктуре и предоставленной Литвой как принимающей стороной помощи», — добавили в минобороны Литвы.