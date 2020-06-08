Брюссель, , 17:55 — REGNUM Договорённости с Россией по контролю над вооружениями необходимы, сообщил 8 июня на публичном мероприятии генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Глава альянса в очередной раз заявил, что Россия развивает свой военный потенциал, в том числе и ядерный. Причём это происходит «на фоне кризиса» Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

При этом, как бы ни было нужно защищать своих союзников от российской военной угрозы, Россия — «наш сосед», отмечает генсек НАТО, сосед, с которым надо вести диалог, в том числе и по контролю над вооружениями.

Столтенберг «И я как норвежский политик знаю, что с Россией можно вести переговоры, можно заключать соглашения».

Напомним, США уже вышли из договора РСМД. Сейчас решается судьба другого двустороннего соглашения — Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

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