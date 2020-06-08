Тбилиси, , 17:54 — REGNUM Поправками, которые по инициативе парламентского большинства вносятся в регламент парламента Грузии, «Грузинская мечта» пытается ослабить роль оппозиции. Такое заявление на брифинге в парламенте Грузии заявила бывшая соратница правящей «Грузинской мечты», а ныне независимый депутат Эка Беселия.

«Естественно, что регламент необходимо привести в соответствие с основным законом страны, но в законопроекте есть такие изменения, которые касаются других вопросов. Явно видно, что этими изменениями роль оппозиции в парламенте ослабляется, еще четче видно ослабление роли независимых депутатов», — заявила независимый депутат парламента.

В частности, поправками предусмотрено сокращение и без того короткого, по мнению Беселия, времени выступления на заседаниях независимых депутатов, чего Конституция не требует. Ограничивается возможность создания фракции для тех депутатов, которые проходят в парламент от инициативной группы. Упраздняется квота, которая позволяла представителям Абхазской и Аджарской автономной республики иметь своего представителя в спикерате парламента.

Эка Беселия напомнила депутатам большинства, что близятся парламентские выборы, и сегодня нельзя предсказать, кто окажется у власти, а кто в оппозиции. Она призвала коллег не голосовать за этот законопроект.

Как известно, парламентские выборы в Грузии должны состояться нынешней осенью. А до этого парламенту предстоит принять поправки в Конституцию, на основании которых эти выборы будут проведены по новой системе. Поправки будут действительны только для выборов 2020 года, а выборы 2024 года должны пройти по полностью пропорциональной системе.