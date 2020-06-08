Москва, , 17:54 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин период борьбы с коронавирусом «не может себе занести ни в пассив, ни в актив»: он прошёл «путь» от доверия президента до критики главы государства. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM политолог Дмитрий Михайличенко.

Собянин и Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Комментируя отмену самоизоляции и систему пропусков, эксперт подчеркнул, что эти «меры ожидаемые, и с точки зрения политизированного сознания вполне обоснованные».

«В конце июня всем субъектам федерации, в том числе и Москве, нужно проводить голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы. Очевидно, что эти мероприятия лучше проводить без каких-либо ограничений.

Полагаю, что Москва — крайне насыщенный людьми город и проводить в нем качественную социальную политику по борьбе с пандемией было очень сложно. Безусловно, удалось предотвратить много заболеваний, налажена системы тестирования. Сейчас стоят вопросы восстановления экономики.

Думаю, что оценки работы городских властей у москвичей различны. Полагаю, что сам Собянин период борьбы с пандемией не может себе занести ни в пассив, ни в актив. Ранней весной он получил доверие президента и был ориентиром для многих губернаторов. Позднее же он стал скорее объектом критики», — сказал Дмитрий Михайличенко.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 9 июня столицы вернётся к практически обычному ритму жизни, «все ограничения в июне будут сняты», в том числе с 9 июня «отменяются самоизоляция и пропускной режим». Это коснётся всех граждан, включая пожилых людей. Кроме того, с 9 июня вновь заработают социальные карты, и льготники смогут воспользоваться правом льготного проезда.

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