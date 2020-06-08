Москва, , 17:51 — REGNUM Пустые манёвры Киева и тщетное тщение, так прокомментировал член Совета Федерации Алексей Пушков заявление бывшего украинского министра юстиции о будущем Донбасса.

Российский политик 8 июня на своей странице в Twitter отреагировал на высказывание бывшего украинского министра юстиции Елены Лукаш о невозможности возвращения Донбасса под контроль Киева.

«А все нынешние потуги Киева — это пустые маневры, тщетное тщение», — написал Пушков в Twitter.

Ранее экс-министр Лукаш заявила, что всё происходящее в Донбассе и политика нынешней украинской власти делают невозможным возвращение в состав Украины этого региона, жителей которого в Киеве открыто именуют «недолюдьми».

Кроме того, бывший министр юстиции подчеркнула, что нынешнюю политику Украины направляют «инструкторы ЕС и США».

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