Бишкек, , 17:37 — REGNUM Комитет по социальным вопросам парламента Киргизии одобрил во втором чтении законопроект о продлении до 2023 года бесплатной ретрансляции на территории республики телеканалов «Первый канал» и «РТР-Планета», передает «24.kg».

Отмечается, что против предложенного министерством культуры, информации и туризма Киргизии проекта закона активно выступает американская НКО «Интерньюс».

Представители этой организации утверждают, что продолжение бесплатной ретрансляции российских телеканалов якобы будет препятствовать созданию в стране сильного медиа-рынка и производству качественного контента на киргизском языке.

ИА REGNUM напоминает, что некоторые политики в Киргизии регулярно требуют запретить ретрансляцию российского телевидения, ссылаясь на то, что те, якобы, «манипулируют мозгами народа» и «отравляют киргизский народ сплошной ложью».

Отметим, что правительство США и Фонд Сороса предоставляют некоторым киргизстанским СМИ гранты на ведение пропаганды против сотрудничества Киргизии с Россией.