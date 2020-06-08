Калининград, , 17:30 — REGNUM На фоне военно-морских учений НАТО Baltops-2020 Балтийский флот отрабатывает противовоздушную оборону Калининградской области, сообщает 8 июня пресс-служба флота.

Части ПВО отрабатывают обнаружение, перехват и уничтожение воздушных целей условного противника. Роль противника выполняют бомбардировщики Су-24, истребители Су-27, истребители-бомбардировщики Су-30СМ, а также беспилотные летательные аппараты.

«Задействованы расчеты зенитных ракетных систем С-400, зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1» соединения противовоздушной обороны флота, а также самолеты морской авиации», — указано в сообщении пресс-службы Балтийского флота.

Кроме того, радиотехнические подразделения ПВО Балтийского флота отрабатывают обнаружение воздушных целей и выдачу их данных на командные пункты зенитно-ракетных комплексов С-400.

Как сообщало ИА REGNUM, в военно-морских учениях НАТО Baltops-2020 задействовано 29 кораблей, а также порядка 30 самолетов и вертолетов. В манёврах участвуют около трех тыс. военнослужащих из 17 стран-членов НАТО, а также Швеции и Финляндии.

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