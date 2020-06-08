Брюссель, , 17:29 — REGNUM Влияние Китая на баланс сил в мире давно является примером пристального внимания НАТО, хотя Пекин не рассматривается как враг, сообщил 8 июня на публичном мероприятии генсек военного блока Йенс Столтенберг.

Столтенберг «НАТО не рассматривает Китай как нового врага или противника».

Он пояснил, что лидеры стран-участниц альянса пришли к согласию о необходимости принимать меры из-за роста влияния Китая. Такая проблема, отметил Столтенберг, обсуждалась на саммите НАТО в декабре 2019 г.

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Напомним, руководство НАТО активно включилось в кампанию против Китая по обвинению его в распространении коронавируса и в дезинформации.

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