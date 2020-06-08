Вашингтон, , 17:08 — REGNUM Сокращение военного контингента США в Германии настолько ослабит положение НАТО, что в случае войны с Россией альянс не продержится и 60 часов, сообщает 8 июня журнал Forbes.

Издание сразу после заявления президента США Дональда Трампа о выводе 10 тыс. американских военных из Германии опубликовало материал под устрашающим названием: «До Трампа России могла одолеть НАТО за 60 часов. Теперь Москва победит гораздо быстрее».

Авторы материала в очередной раз озаботились безопасностью прибалтийских держав и посчитали, что для удара по Эстонии, Латвии и Литве Россия сможет быстро сосредоточить 760 танков, которым НАТО сможет противопоставить лишь 130, в большинстве своём американских. Поэтому, пишут авторы, альянс не устоит перед таким ударом даже при своем превосходстве в воздухе.

По мнению авторов Forbes после сокращения военного контингента США в Европе «России может и не потребуется 60 часов, чтобы захватить Прибалтику».

Зачем России захватывать Прибалтику, авторы Forbes не сообщают.

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