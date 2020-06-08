8 июня 2020 | Время чтения 2 мин

Кронштадт, Санкт-Петербург, , 17:15 — REGNUM Океанографическое исследовательское судно ВМФ «Адмирал Владимирский» утром 8 июня встретили в родной гавани — Кронштадте. Традиционно для встречи мореплавателей подготовили жареного поросенка, передает корреспондент ИА REGNUM. Швартовалось судно под звуки духового оркестра.

Океанографическое исследовательское судно Адмирал Владимирский Дарья Драй © ИА REGNUM

Океанографическое исследовательское судно Адмирал Владимирский Дарья Драй © ИА REGNUM Океанографическое исследовательское судно Адмирал Владимирский Дарья Драй © ИА REGNUM

Морской военнослужащий в маске в Крондштадте Дарья Драй © ИА REGNUM

Церемония встречи судна Адмирал Владимирский Владимирский в Крондштадте Дарья Драй © ИА REGNUM Церемония встречи судна Адмирал Владимирский Владимирский в Крондштадте Дарья Драй © ИА REGNUM

«Адмирал Владимирский» был в кругосветном путешествии к берегам Антарктиды, посвященном 200-летию с дня открытия русскими моряками шестого континента, а также 250-летию со дня рождения Ивана Крузенштерна.

Океанографическое исследовательское судно Адмирал Владимирский Дарья Драй © ИА REGNUM

Швартовка судна Адмирал Владимирский , совершившего кругосветную экспедицию, в Крондштадте Дарья Драй © ИА REGNUM

Океанографическое исследовательское судно Адмирал Владимирский Дарья Драй © ИА REGNUM Океанографическое исследовательское судно Адмирал Владимирский Дарья Драй © ИА REGNUM

Океанографическое исследовательское судно Адмирал Владимирский Дарья Драй © ИА REGNUM Швартовка судна Адмирал Владимирский , совершившего кругосветную экспедицию, в Крондштадте Дарья Драй © ИА REGNUM

Изначально мореплаватели хотели прибыть в Кронштадт в день рождения Пушкина — для большего символизма, но задержались, замечает телеканал «Санкт-Петербург». На берегу их ждали главное командование ВМФ России, представители Русского географического общества, а также командование Ленинградской военно-морской базы. А вот родным, друзьям и коллегам пришлось остаться дома — из-за ограничений по коронавирусу. Сам экипаж тоже отправится на самоизоляцию на две недели.

Океанографическое исследовательское судно Адмирал Владимирский Дарья Драй © ИА REGNUM

Швартовка судна Адмирал Владимирский , совершившего кругосветную экспедицию, в Крондштадте Дарья Драй © ИА REGNUM

Океанографическое исследовательское судно Адмирал Владимирский Дарья Драй © ИА REGNUM

Как сообщил журналистам капитан корабля Александр Пышкин, судно прошло все океаны, кроме Северного Ледовитого, попадало в шторма, но с задачей удалось справиться благодаря опытности экипажа.

«Самым трудным была погода и навигация — более двух третей похода прошло в штормовых условиях. У нас даже смывало название судна», — цитирует Пышкина «Комсомольская правда».

Церемония встречи судна Адмирал Владимирский Владимирский в Крондштадте Дарья Драй © ИА REGNUM

Первый заместитель главнокомандующего ВМФ России Александр Витко Дарья Драй © ИА REGNUM Церемония встречи судна Адмирал Владимирский Владимирский в Крондштадте Дарья Драй © ИА REGNUM

Первый заместитель главнокомандующего ВМФ России Александр Витко Дарья Драй © ИА REGNUM

Океанографическое исследовательское судно Адмирал Владимирский Дарья Драй © ИА REGNUM Океанографическое исследовательское судно Адмирал Владимирский Дарья Драй © ИА REGNUM

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы и в график экспедиции. Так, «Адмирал Владимирский» посетил Лиссабон, Рио-де-Жанейро, Монтевидео, высаживался на российскую антарктическую станцию «Беллинсгаузен», посетил Западную Антарктику, Сейшелы, но во многие порты зайти все же не удалось из-за карантинных ограничений.

Экипаж судна и первый заместитель главнокомандующего ВМФ России Александр Витко во время церемонии встречи Адмирал Владимирский Владимирский Дарья Драй © ИА REGNUM

Экипаж судна во время церемонии встречи Адмирал Владимирский Владимирский Дарья Драй © ИА REGNUM Экипаж судна во время церемонии встречи Адмирал Владимирский Владимирский Дарья Драй © ИА REGNUM

Экипаж судна во время церемонии встречи Адмирал Владимирский Владимирский Дарья Драй © ИА REGNUM

Экипаж судна во время церемонии встречи Адмирал Владимирский Владимирский Дарья Драй © ИА REGNUM Экипаж судна во время церемонии встречи Адмирал Владимирский Владимирский Дарья Драй © ИА REGNUM

И все же мореходы сумели провести необходимые испытания: гидрографические и гидрометеоисследования, грунтовую, магнитную съемку, маршрутные промеры глубин, замеры по определению точных координат Южного магнитного полюса Земли, которые смещаются ежегодно на несколько километров, проверили работу радионавигационных систем.

Командир судна Адмирал Владимирский , капитан 1-го ранга Олег Осипов Дарья Драй © ИА REGNUM

Командир судна Адмирал Владимирский , капитан 1-го ранга Олег Осипов Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, исследовательское судно покинуло Кронштадт 3 декабря 2019 года. Экспедицию организовали по решению министра обороны РФ. Маршрут «Адмирала Владимирского» почти полностью совпадал с маршрутом похода шлюпов «Мирный» и «Восток», на которых русские моряки открыли Антарктиду 200 лет назад.

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