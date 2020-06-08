Вашингтон, , 19:51 — REGNUM Бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон планирует издать свою книгу уже в этом месяце, даже если он не получит одобрения от Белого дома. Об этом сообщает Washington Post. Книга написана в жанре «tell-all» («рассказать всё).

После нескольких задержек, связанных с тем, чтобы совет национальной безопасности мог рассмотреть рукопись его книги «Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома», дата публикации была в последний раз перенесена на 23 июня. Болтон планирует придерживаться этой даты публикации независимо от того, подпишет ли Белый дом книгу к печати, потому что считает, что она не содержит никакой секретной информации.

По данным источника, Болтон ведет переговоры о продвижении книги с несколькими сетевыми телевизионными каналами и рассматривает возможность отправиться в книжный тур в выходные перед публикацией.

Болтон и президент Трамп публично ссорились в последние месяцы из-за содержания книги, некоторые отрывки из которой стали ранее известны публике, включая детали телефонного разговора президента с лидером Украины.

Бывший советник по национальной безопасности покинул администрацию Трампа в конце 2019 года и с тех пор критиковал президента в своих публичных комментариях. В феврале Трамп, как сообщается, решил «попытаться заблокировать публикацию книги» и назвал Болтона «предателем».