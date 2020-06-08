Москва, , 16:33 — REGNUM На фоне текущих волнений в США президент Дональд Трамп, скорее всего, упрочит свои позиции. Однако его ситуация будет становиться всё более сложной по мере нарастания экономического кризиса, который продолжит нарастать и после нормализации жизни в стране. Об этом 8 июня заявил экономист Михаил Хазин на телеканале «Россия 24».

«Скорее всего, победит тактически Трамп — просто потому, что в ситуации беспорядков люди не могут долго терпеть. Но дальше начинается ключевая проблема — экономический кризис никуда не делся и никуда не девается. И Трамп в этой ситуации должен свалить всё на банкиров — думаю, он этим будет заниматься. А банкиры ни в коем случае не допустить, чтобы была возможность легитимного расследования», — заявил Хазин.

«Если начать даже просто аудит — не избежать либо тюремного срока, либо казни. И по этой причине, я думаю, как раз те люди, которые определяли политику 40 лет, начиная с Рейгана, то есть транснациональные банкиры, которые контролируют сегодня аппарат Демократической партии, они делают всё для того, чтобы легитимного суда не было», — указал он.