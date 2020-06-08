Вашингтон, , 16:30 — REGNUM Участие в протестах в Вашингтоне сенатора от Республиканской партии США Митта Ромни вызвало сарказм президента страны Дональда Трампа.

В Twitter президент США написал, комментируя видео, где сенатор от штата Юта Ромни идёт вместе с протестующими, что его однопартиец проявляет «потрясающую искренность».

Трамп «Трудно поверить, что с такими политическими талантами он мог бы так сильно терять влияние в Юте».

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1269970024908894208

Напомним, Ромни принял участие в протестах накануне, 7 июня. Марш при участии тысячи христиан направлялся к Белому дому. Это был антироссийский протест.

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