Вашингтон, 8 июня 2020, 16:30 — REGNUM Участие в протестах в Вашингтоне сенатора от Республиканской партии США Митта Ромни вызвало сарказм президента страны Дональда Трампа.
В Twitter президент США написал, комментируя видео, где сенатор от штата Юта Ромни идёт вместе с протестующими, что его однопартиец проявляет «потрясающую искренность».
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1269970024908894208
Напомним, Ромни принял участие в протестах накануне, 7 июня. Марш при участии тысячи христиан направлялся к Белому дому. Это был антироссийский протест.
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