Душанбе, 8 июня 2020, 16:22 — REGNUM Исполняющим обязанности мэра города Куляб Хатлонской области Таджикистана назначен Абдукодир Вализода. Соответствующий указ сегодня, 8 июня, подписал глава государства Эмомали Рахмон.
Ранее Абдукодир Вализода возглавлял мэрию города Турсунзаде. На посту его сменит Парвиз Акрамзода, назначенный исполняющим обязанности мэра города соответствующим указом президента.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 8 июня, мэр города Куляба Бахром Иноятзода был арестован ГКНБ по подозрению в коррупции. Возбуждено уголовное дело, проводятся следственные мероприятия.