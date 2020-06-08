Москва, , 19:28 — REGNUM Детский омбудсмен Анна Кузнецова лукавит, говоря, что будто бы лишь недавние случаи под Оренбургом и Брянском показали «несовершенство работы органов системы профилактики». Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM адвокат и правозащитник Олег Барсуков, имеющий обширную практику защиты интересов семей с детьми.

Кузнецова выступила с инициативой реформы института органов опеки и попечительства с учётом мнения родительского и экспертного сообществ. По словам Кузнецовой, необходимо разработать концепцию реформирования с участием экспертов, общественных организаций, родительского сообщества, профильных министерств и ведомств — всех, кто работает сегодня, защищая семью и семейные ценности.

«Ей и вообще системе «защиты прав детей» уже давно указывали на все эти несовершенства, — говорит адвокат. — Например, был сводный аналитический доклад Родительского Всероссийского Сопротивления, где были приведены сотни подобных примеров, был похожий по сути доклад сенатора Мизулиной, где также приводилась вопиющая статистика вторжения в семью».

Эти доклады были широко опубликованы и призывали к сотрудничеству с теми организациями, которые защищают семью и семейные ценности. Но никто, включая аппарат УПР Кузнецовой, на эти призывы не откликнулся.

По мнению правозащитника, единственно эффективная концептуальная реформа, которая могла бы улучшить работу органов опеки, — это упразднение практики привлечения к так называемой «системе профилактики» некоммерческих организаций — НКО. Только государственные социальные службы могут и должны помогать семьям. Никакие НКО это делать не могут по определению, и не должны.