Екатеринбург, , 16:57 — REGNUM Избиение пресс-секретаря городской думы Екатеринбурга Дмитрия Егоркина попросят поставить под контроль, заявил спикер гордумы Игорь Володин.

Как передаёт «Новый день», Володин уже встретился с пострадавшим. Егоркин отправился в больницу, чтобы установить тяжесть нанесённого ему урона.

«Мы, конечно, со своей стороны попросим, чтобы прокуратура и полиция поставили расследование нападения на контроль», — заявил Володин.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 8 июня на Егоркина напали неизвестные, подкараулив его у дома. Полиция начала проверку инцидента. Пресс-секретарь считает, что на него напали из-за его профессиональной деятельности. Ранее Егоркин получал угрозы.

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