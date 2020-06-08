Минск, , 16:20 — REGNUM Отец арестованного Дмитрия Фурманова, собиравшего подписи за выдвижение кандидатом в президенты оппозиционного кандидата, обратился с открытым письмом к Александру Лукашенко. Текст обращения опубликовали ряд СМИ, в том числе зарубежных. Его активно перепечатывают и обсуждают в социальных сетях.

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Подполковник в отставке, инвалид 2-й группы Александр Фурманов рассказал руководителю республики о себе и своих сыновьях. Оба они «закончили университеты, на данный момент по специальности не работают, так как нет возможности устроиться на достойную работу в соответствии с полученным образованием, везде процветает протекционизм, кумовство, взяточничество».

«Уже подросли внуки, их у нас пятеро от старшего сына и правнучка. Старшая внучка снимает квартиру (свою построить нет никакой возможности), заканчивает Гродненский университет, внук учится в аграрном университете, оба они не видят перспективы для нормального трудоустройства по специальности и достойной жизни в нашей стране, как и большинство молодых людей в Республике Беларусь, полагают, что придется искать лучшей жизни за границей», — поведал Александр Фурманов.

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«Наш сын Дмитрий всегда отличался высоким чувством нетерпимости к несправедливости, неоднократно обращался к руководству и администрации города Гродно, где указывал на случаи бесхозяйственности и отсутствие должного реагирования чиновников на указанные недостатки, — сказано в письме. — На этой почве он познакомился с блогером Тихановским Сергеем, поддержал его инициативы по улучшению жизни людей в Республике Беларусь. Сам он на данном этапе не имеет ни квартиры, ни хорошей работы, ему 36 лет, не может завести семью, завести детей».

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Дмитрий Фурманов был задержан 29 мая в городе Гродно во время легального пикета: на мероприятии собирали подписи в поддержку выдвигаемой кандидатом в президенты Светланы Тихановской. Он участвовал в качестве сборщика подписей, так как является членом инициативной группы по городу Гродно.

Дмитрий Фурманов сидел за столом и собирал подписи граждан за выдвижение кандидата в президенты, как это и предписано Центризбиркомом республики. Родители привезли ему поесть и стали очевидцами задержания.

«В это время на наших глазах состоялась провокационная акция против Сергея Тихоновского, мы находились рядом со столиком, за которым работал Дмитрий. В этот момент шестеро молодых парней в гражданской форме одежды подбежали к сыну, схватили его вместе со стулом и потащили через сквер к автомобилю с минскими госномерными знаками. Я вместе с женой и несколькими свидетелями побежал за ними. Его запихнули в автомобиль, я пытался остановить движение автомобиля, встав перед ним, но был чуть не избит, при этом получил травму ноги, но автомобиль уехал в неизвестном направлении, есть свидетели, которые сняли данный инцидент», — сообщил отец задержанного.

Родители задержанного двое суток выясняли «где находится наш сын после похищения». Местная милиция не предоставила такой информации. В тот же день отец диссидента подал заявление в Ленинский РОВД города Гродно об исчезновении сына, до сих пор не получив ответа.

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«Особенно возмущают поведение сотрудников УВД в отношении граждан, обращающихся к ним за помощью. В здание УВД не войти, железная дверь, решетка, вопросы конкретным лицам не задать, дежурные отмахиваются или вообще не обращают внимания», — сообщил отставной подполковник.

Затем, «узнав из других источников, что наш сын находится в Минске в ИВС», Александр Фурманов с женой прибыли в столицу постсоветской республики, где им подтвердили местонахождение сына в местном изоляторе. Отец задержанного задал Александру Лукашенко несколько вопросов.

«Почему в нашем государстве не соблюдаются требования основного закона Конституции Республики Беларусь О свободе выражения граждан? Почему органы правопорядка вместо защиты граждан от произвола выполняют ответные действия? Как нашим детям и внукам жить в дальнейшем в таком бесправном государстве? Почему мой сын незаконно задержан и содержится в ИВС?», — спросил Фурманов руководителя постсоветской республики.

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«Александр Григорьевич, ответьте мне как отец отцу, почему ваши дети могут работать и жить достойно, а мои дети не имеют такой возможности. Я на протяжении всего проживания в Республике Беларусь и моей службы в рядах Вооруженных сил всегда вас поддерживал и относился к вам, как к законно избранному президенту с большим уважением», — сказано в документе.