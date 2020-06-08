Рамалла , 8 июня 2020, 16:12 — REGNUM Распоряжение палестинского президента Махмуда Аббаса о передаче участка земли в городе Хеврон на Западном берегу Иордана Русской православной церкви отменено, сообщает 8 июня Maan.
Такое решение принял Высший суд справедливости Палестины, поскольку территория, о которой идёт речь, имеет статус неотчуждаемого религиозного имущества (вакуф). Поэтому он должен быть возвращён владельцам.
Напомним, Аббас в начале 2017 г. передал участок земли в Хевроне Русской духовной миссии в Иерусалиме. На этой территории расположен монастырь Святой Троицы.