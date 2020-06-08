Киев, , 16:10 — REGNUM

Правительство Владимира Зеленского, судя по всему, видит лишь один вариант решения конфликта в Донбассе — силовой, хотя такая попытка приведет к самым печальным для Украины последствиям, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 8 июня, комментируя высказывания экс-министра юстиции Украины Елены Лукаш.

Как сообщалось ранее, Лукаш заявила, что Украина не сможет вернуть Донбасс, пока у власти в Киеве остаются нынешние элиты. Нынешние власти даже не пытаются прекратить боевые действия и ограничиваются имитацией процесса урегулирования, отметила она.

«То, как ведут себя в последние месяцы Владимир Зеленский и его правительство, говорит, что они видят только силовое решение конфликта в Донбассе. Понятно, что большую часть преступлений в Донбассе совершили киевские госпереворотчики первого набора, потом — Порошенко, но и нынешняя власть имеет своё досье деяний, делающих невозможным добровольное признание их со стороны жителей ДНР и ЛНР.

В этих республиках далеко не всё благополучно, часть имеющихся у них претензий граждане ДНР и ЛНР связывают и с недостаточностью помощи со стороны России, но их самостоятельность и российская поддержка остаются единственными сдерживающими факторами, препятствующими распространению антирусских репрессий на весь этот регион.

Возможности появления на Украине другой, чем нынешняя, элиты я не вижу. Политически это так и останется полностью подвластная Западу несамостоятельная элита без какой-либо разумной национальной идеи, способной объединить всех жителей Украины.

Эта идея, однако, и не появится без переговоров с ДНР и ЛНР. Киев как не хотел изначально, так и не хочет понять, что же привело к разрыву, к войне. Он не намерен уважать никакие, кроме своих, идеи, а свои политической оголтелостью выхолостил, довёл до такого состояния, которое исключает их поддержку здравомыслящим большинством.

У Зеленского одна надежда: что «Запад дожмёт Россию». До чего дожмёт? До «сдачи Донбасса и Крыма». Абсолютно иллюзорные планы. Если ещё три—четыре года тому назад в США или Западной Европе имелось немало тех, у кого были на Украину время и деньги, то теперь их число сократились до минимума.