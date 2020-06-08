Тель-Авив, Израиль, , 19:13 — REGNUM В Тель-Авиве 6 июня состоялась многолюдная демонстрация противников аннексии территорий Иудеи и Самарии по плану, предложенному администрацией американского президента Дональда Трампа, передают «Вести» (Израиль).

Берни Сандерс Phil Roeder

Тысячи израильтян, разделяющих левые убеждения, собрались на площади Рабина в Тель-Авиве, чтобы выступить против трамповской «сделки века», которую воплощает в жизнь нынешнее израильское правительство во главе с Биньямином Нетаньяху. По мнению протестующих, аннексия, которую предполагается провести, может обрушить все шансы на достижение мира между Израилем и Палестиной в будущем.

Представители левых организаций призвали вернуться к переговорам, а с приветствием к собравшимся, записанным на видео, выступил американский сенатор-демократ Берни Сандерс. По мнению Сандерса, «настанет день, когда мы будем праздновать создание палестинского государства, которые будет существовать параллельно с Израилем. Это произойдет благодаря таким людям, как те, что собрались сегодня на площади Рабина».