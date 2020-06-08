Москва, , 16:03 — REGNUM Заявления и действия чешских властей, которые недавно объявили нон грата двух российских дипломатов и выслали их из страны, нельзя объяснить с точки зрения логики. Они противоречат друг другу. Об этом сегодня, 8 июня, в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 24» заявил заместитель главы Россотрудничества Михаил Брюханов.

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«В этой истории, конечно, логика отсутствует везде. Заявления чешских представителей политических кругов и органов власти противоречат друг другу», — сказал Брюханов.

В подтверждение тому он привёл высказывания первого вице-премьера и главы МВД Чехии Яна Гамачека, который утверждал, что высылать дипломатов из страны можно только при наличии существенных доказательств незаконных действий человека. При этом сам же заявлял об отсутствии таковых.

Затем чешская сторона предъявила Москве свою версию о том, что «кто-то писал какие-то доносы», поэтому Прага высылает обоих дипломатов.

«А в чём логика? Спецслужбы должны радоваться, если кто-то пишет доносы. Зачем же высылаете? Читайте, изучайте, анализируйте, — добавил Брюханов. — Очень непонятные поступки».

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Как сообщало ИА REGNUM, о том, что два сотрудника посольства РФ в Чехии объявлены персонами нон грата 5 июня в ходе пресс-конференции заявил премьер-министр Андрей Бабиш. Причиной такого решения стала история с подозрением в перевозке яда рицина для покушения на местных политиков. При этом, как заявил Бабиш, один из сотрудников посольства РФ намеренно направил контрразведке ложную информацию о планируемом нападении на чешских политиков.

В настоящее время высланные из Праги и.о. главы представительства Россотрудничества в Чехии Андрей Кончаков и сотрудник представительства Игорь Рыбаков вернулись в Москву.

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