Пекин, , 16:00 — REGNUM Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян направил поздравительную телеграмму новому премьер-министру Белоруссии Роману Головченко, в которой высоко оценил состояние и перспективы двусторонних отношений и пожелал правительству республики успехов в решении стоящих перед ним задач, сообщает 8 июня Синьхуа.

В тексте телеграммы китайского премьера содержится пожелание укрепить взаимодействие в реализации совместных планов в рамках совместного строительства инфраструктурных и иных проектов «Пояса и пути». Ли Кэцян подчеркнул, что китайская сторона рассчитывает на то, что эти проекты принесут еще больше пользы народам обоих государств.