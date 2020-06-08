Берлин, , 15:58 — REGNUM Многие противники проекта «Северный поток-2» фактически действуют в интересах США, а не Европы. Об этом заявил депутат бундестага, член комитета по международным отношениям Антон Фризен, реагируя на обвинение Германии в «предательстве», прозвучавшее со стороны британского парламентария Даниэла Кавчинского.

Фризен подчеркнул, что «Северный поток-2» означает движение к энергобезопасности Европы, при этом Россия является добросовестным поставщиком недорогого газа. США, напротив, предлагает дорогой и вредный для окружающей среды сжиженный природный газ.

«Многие, кто выступают против «Северного потока 2», фактически лоббируют интересы США, а не Европы», — цитирует немецкого парламентария РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее член британского парламента Кавчинский заявил, что Берлин совершает «предательство» Европы, так как сотрудничает с Россией по проекту газопровода «Северный поток-2».

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