Екатеринбург, , 16:11 — REGNUM Инцидент с избиением пресс-секретаря Екатеринубргской городской думы Дмитрия Егоркина попал под внимание полицейских. Об этом сообщили в УМВД по городу.

Как передаёт «Новый день», полицейские уже начали обход дворо и квартир, чтобы установить очевидцев происшествия. Пострадавшего Егоркина направили на судебно-медицинское исследование, тяжесть нанесенного пресс-секретарю вреда устанавливается.

«По итогам разбирательств сотрудниками ОВД будет принято обоснованное процессуальное решение», — сообщили в управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, на Егоркина напали прямо у подъезда жилого дома. Двое агрессоров нанесли несколько ударов по пресс-секретарю и после этого скрылись. Потерпевший связывает инцидент с профессиональной деятельностью, ранее Егоркину поступали угрозы.