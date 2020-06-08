Кострома, , 15:52 — REGNUM На должность главного прокурора Костромской области официально назначен оренбуржец Юрий Рываев. Соответствующий Указ 1 июня подписал Владимир Путин.

Юрий Рываев

Нового руководителя представили коллективу. Ранее кандидатуру Рываева единогласно одобрили депутаты областного законодательного собрания. Его предшественник Владимир Тюльков, возглавлявший областную прокуратуру с 2017 года, был освобождён от должности 2 мая 2020 года в связи с «переходом на новую работу» в Москву.

Рываев родился в 1976 году в селе Завьяловка Бугурусланского района Оренбургской области. В 1998 году окончил Оренбургский государственный аграрный университет. Службу в органах прокуратуры начал в 2002 году. В 2013 году «с учетом результатов и опыта работы» был назначен на должность зампрокурора Оренбургской области. Награжден нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации», имеет знак отличия «За верность закону» III степени.

В регионе появилась информация ещё об одном назначении. По неофициальным данным, кресло руководителя СУ СКР по Костромской области должен занять 42-летний Денис Левченко. С 1999 Левченко работал в прокуратуре Белгородской области, с 2007 года проходил службу в следственных органах. Любопытно, что фамилия Левченко уже внесена в раздел «руководство» на официальном сайте костромского СК, и убраны из аналогичного раздела на ресурсе СК по Белгородской области.

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