Берлин, , 15:48 — REGNUM Германское правительство не получало от США официальной информации о планах вывести часть своих войск с территории страны. Об этом заявил 8 июня на брифинге представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт.

Он отметил, что заявление от имени правительства будет сделано после получения от Вашингтона информации.

Представитель германского МИД Кристофер Бургер добавил, что в правительстве есть единство, и тесное сотрудничество со странами НАТО и с США должно продолжаться в вопросах политики безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о намерении президента США Дональда Трампа вывести из Германии 9,5 тыс. из почти 35 тыс. американских военнослужащих.

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