* запрещённая в России организация

Кабул, , 15:46 — REGNUM Боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили о подготовке к переговорам с правительством Афганистана. Об этом 8 июня сообщает Associated Press.

Данный шаг является важным этапом на пути к урегулированию многолетнего конфликта в стране. Дата переговоров пока не назначена.

Возможность прямых контактов боевиков с правительственными представителями Афганистана стала возможной благодаря обмену пленными. Всего из тюрем страны на свободы были отпущены свыше 2700 членов группировки.

Напомним, движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) возникло в среде афганских пуштунов. Боевики сражаются за создание государства на основах шариата.

«Талибан"* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.