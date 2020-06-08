Москва, , 15:37 — REGNUM Членам семьи погибшего военнослужащего будут выплачиваться денежные компенсации вместо положенных по нормам снабжения предметов вещевого имущества личного пользования. Соответствующий федеральный закон подписал президент РФ Владимир Путин.

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Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, речь идёт о выплате семьям погибших или пропавших без вести военнослужащих денежного довольствия и других выплат, которые полагались самому военному, но не были выплачены до момента его гибели или «на день вступления в законную силу решения суда о признании его безвестно отсутствующим или об объявлении его умершим».

Отмечается, что удержания для возмещения ущерба, причинённого имуществу воинской части погибшим или умершим военнослужащим при исполнении обязанностей военной службы, из этих выплат производиться не будет.

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